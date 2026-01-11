Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отказался комментировать слухи о проблемах с контрактом Дембеле

Луис Энрике отказался комментировать слухи о проблемах с контрактом Дембеле
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал комментировать информацию СМИ об отказе нападающего команды, обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле продлевать контракт. Сообщалось, что французский гранд предложил футболисту зарплату в размере € 30 млн в год, однако он хочет оклад в два раза больше. Трудовое соглашение Дембеле заканчивается летом 2028 года.

«Вопрос к спортивному руководству. Можете задать этот вопрос Луишу Кампушу (спортивный директор «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Энрике RMC Sport.

28-летний нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период Дембеле принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

