Луис Энрике отказался комментировать слухи о проблемах с контрактом Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал комментировать информацию СМИ об отказе нападающего команды, обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле продлевать контракт. Сообщалось, что французский гранд предложил футболисту зарплату в размере € 30 млн в год, однако он хочет оклад в два раза больше. Трудовое соглашение Дембеле заканчивается летом 2028 года.

«Вопрос к спортивному руководству. Можете задать этот вопрос Луишу Кампушу (спортивный директор «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Энрике RMC Sport.

28-летний нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период Дембеле принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: