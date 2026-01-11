Экс-игрок «Ростова» Медведев: с Карпиным никогда не было близкого общения. Не знаю, почему

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев отметил, что у него никогда не было близкого общения с экс-тренером донской команды Валерием Карпиным.

— Когда последний раз общался с Карпиным?

— Когда с «Динамо» играли, перекинулись фразами в перерыве. Но с ним у нас никогда близкого общения не было, всё через Витальевича. Не знаю, с чем это связано, не скажу, что у нас плохие отношения — никогда ничего такого не было. Было нормальное общение тренера и игрока. По играм мы с ним никогда не общались, но если что-то хочет донести, сделает это на теории.

— Вы даже не пообщались, когда ты уходил из «Ростова».

— Да, поговорили только с Кафановым, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Медведев играл за «Ростов» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год. В составе донской команды 31-летний голкипер провёл 41 матч, в 16 из которых отыграл «на ноль». Карпин тренировал жёлто-синих с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год.

Как сборная России играет при Карпине: