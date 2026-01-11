Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игрок «Пари НН» Медведев назвал топ-3 вратаря России на данный момент

Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением о трёх лучших голкиперах России на текущий момент.

— Топ-три вратаря в России для тебя.
— Песьяков, Агкацев, ну и Акинфеев.

— Можешь объяснить выбор?
— Агкацев проводит второй сезон на высоком уровне. В чемпионстве «Краснодара» его заслуга большая. Рад очень за его прогресс! Второй сезон всегда сложнее, но Стас держит уровень. Песьяков для меня очень сильный вратарь. Если бы не его игра, результаты «Крыльев» были бы ниже, чем сейчас. Плюс он лидер раздевалки, приносит пользу команде. Ну и Акинфеев, потому что это Акинфеев.

Хочу сказать ещё про Бориско. У него большой прогресс. Желаю ему продолжать в том же духе. Главное, чтобы была стабильность. «Балтика» сначала Латышонка отправила в «Зенит», сейчас Бориско хорошую игру показывает, но про их тренера вратарей, Глеба Витальевича [Преснякова], никто никогда не говорит. Это тоже большой специалист, у него большое будущее, ещё не одного вратаря выпустит в РПЛ. Он работал с Кафановым и Козко, взял многое от них, к тому же у него у самого очень светлые идеи. По темпераменту мне очень напоминает Кафанова. Посчастливилось чуть-чуть поработать в «Рубине», он был тренером дубля, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России:

