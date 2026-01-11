Вратарь «Пари НН» Медведев: не верил в интерес от «Монако», сейчас пошёл бы туда пешком

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вспомнил время, когда появлялась информация об интересе к нему со стороны «Монако».

— Осталось вспомнить только интерес от «Монако».

— Да хорош (смеётся). Вот Головиным интересовались. На самом деле написать можно всё что угодно. Я никак это не воспринимал, мной тогда «Локомотив» интересовался, это самое главное для меня было. А в «Монако» я не верил, хотя был молодой, всё могло быть.

— У них тогда Субашич стоял, трудно было бы сдвинуть.

— Да-да. Может быть, какая-то доля правды была, но не знаю. Сейчас бы пешком до Монако пошёл, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Медведев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

