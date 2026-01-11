Скидки
Отец Черышева: Денис общается с двумя командами — сам жду новостей

Отец Черышева: Денис общается с двумя командами — сам жду новостей
Комментарии

Дмитрий Черышев, футбольный тренер и отец экс-полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал ситуацию с будущим своего сына.

«Разговоры по будущему Дениса есть. Честно говоря, сам больше вас жду от него новостей. Есть команды. Сначала я у него спрашивал, сейчас уже не спрашиваю. Он разговаривает, у него есть агент. Каким-то командам он отказывает, в какие-то страны не хочет ехать. Выбор стоит за Денисом. Я сам иногда многие вопросы стараюсь не задавать. Сейчас есть две команды с которыми он общается. Но с кем и как это будет — не знаю. Не могу загадывать», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

