«Зенит» готов заплатить больше € 30 млн за форварда «Васко да Гама» Райана

«Зенит» продолжает переговоры с «Васко да Гама» по 19-летнему нападающему Райану. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несколько предложений уже было отклонено, но клуб из Санкт-Петербурга продолжит переговоры. «Зенит» готов заплатить за бразильца больше € 30 млн. Сам игрок не против переехать в Мир РПЛ.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: