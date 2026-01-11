«Ливерпуль» готов заплатить € 180 млн за переход звезды «Реала» — Конур

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Английский клуб готов заплатить «сливочным» € 180 млн, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что «Ливерпуль» уже установил предварительные контакты с «Реалом». Руководство английского клуба убеждено в необходимости наличия нового лидера в полузащите, который сможет вести игру команды в центре поля на протяжении многих лет.

Первоначальный запрос «Ливерпуля» по футболисту был отклонён. Президент «Реала» Флорентино Перес и другие представители мадридского клуба категорически исключили продажу. Клуб считает, что найти подходящую замену невозможно.

Полузащитник перешёл в «Реал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.