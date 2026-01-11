Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр показал красную карточку болельщику во время матча в Шотландии — The Sun

Арбитр показал красную карточку болельщику во время матча в Шотландии — The Sun
Комментарии

В Шотландии произошел необычный инцидент — футбольный болельщик получил красную карточку от судьи, сообщает The Sun.

Это произошло во время матча Второй лиги Шотландии между клубами «Эдинбург Сити» и «Стерлинг Альбион» на стадионе «Медоубанк». На протяжении всей игры один из зрителей шумел и создавал беспорядок на трибунах. А на 86-й минуте арбитр Джош Хэй решил вмешаться. Судья подбежал к болельщику на трибуне и показал ему красную карточку.

Другие болельщики были ошеломлены и быстро отреагировали в социальных сетях. Многие воспользовались случаем, чтобы отпустить несколько шуток, став свидетелями этой необычной ситуации. Некоторые даже предложили прибегнуть к помощи VAR, чтобы установить легитимность принятого решения.

