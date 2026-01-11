Гендиректор «Балтики» Измайлов прокомментировал продление контракта с воспитанником

Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Равиль Измайлов высказался о продлении контракта с19-летним нападающим Кириллом Степановым. О заключении нового соглашения с молодым форвардом до 2030 года было объявлено 11 января.

«Продление контракта с воспитанником калининградского футбола — важное стратегическое решение для «Балтики». Уверен, Кирилл станет достойным примером для юных воспитанников нашей академии. Верю, что у него большое будущее», — сказал Измайлов в интервью пресс-службе калининградцев в телеграм-канале.

Степанов дебютировал за «Балтику» в сентябре 2025 года. Всего на его счету пять матчей за клуб, в которых нападающий отметился двумя забитыми голами.