Главная Футбол Новости

Экс-капитан женской сборной России Анна Беломытцева перешла в ЖФК «Спартак»

Экс-капитан женской сборной России Анна Беломытцева перешла в ЖФК «Спартак»
Комментарии

Экс-капитан сборной России и трёхкратная чемпионка страны Анна Беломытцева перешла в ЖФК «Спартак» в статусе свободного агента. Контракт с 29-летней футболисткой заключён на четыре года. Об этом сообщает телеграм-канал столичного клуба.

Предыдущим клубом Беломытцевой является московский «Локомотив», в котором защитница выступала с 2019 года. На её счету 122 матча, 29 голов и три результативные передачи. Футболистка пропустила большую часть минувшего сезона из-за травмы, выйдя на поле всего один раз.

ЖФК «Спартак» оформил первое в истории чемпионство по итогам 2025 года. Красно-белые смогли не проиграть ни одного матча в 24 встречах чемпионата.

