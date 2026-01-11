Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед матчем в Кубке Франции

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед матчем в Кубке Франции
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 1/16 финала Кубка Франции с клубом «Париж», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья российского вратаря Матвея Сафонова. Команды сыграют в понедельник, 12 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кентен Нджанту продолжает лечение. Ли Кан Ин и Матвей Сафонов проходят специальные тренировочные программы. Лука Эрнандес по-прежнему вне игры из-за болезни», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.

Материалы по теме
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов. Видео
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android