В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед матчем в Кубке Франции

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 1/16 финала Кубка Франции с клубом «Париж», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья российского вратаря Матвея Сафонова. Команды сыграют в понедельник, 12 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Кентен Нджанту продолжает лечение. Ли Кан Ин и Матвей Сафонов проходят специальные тренировочные программы. Лука Эрнандес по-прежнему вне игры из-за болезни», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.