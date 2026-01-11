Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Божин высказался об уровне Адольфо Гайча

Игрок «Крыльев Советов» Божин высказался об уровне Адольфо Гайча
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался об уровне игры нападающего Адольфо Гайча. Аргентинский форвард московского ЦСКА выступал за самарский клуб на правах аренды.

«Адольфо Гайч — форвард таранного типа. Он нормально работал, выкладывался на тренировках. Не могу сказать, что что-то не так. Может быть, не подошёл по стилю. А, возможно, он ещё не нашёл свою команду. Может, в Турции снова получится (смеётся)», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне на счету Гайча шесть матчей за самарцев. Контракт аргентинца с ЦСКА и срок аренды в «Крыльях» должны истечь летом 2026 года. Ранее появлялась информация, что столичный клуб расторгнет трудовой договор с нападающим.

Материалы по теме
ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем, заплатив игроку 15 млн рублей – источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android