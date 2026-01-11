Игрок «Крыльев Советов» Божин высказался об уровне Адольфо Гайча

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался об уровне игры нападающего Адольфо Гайча. Аргентинский форвард московского ЦСКА выступал за самарский клуб на правах аренды.

«Адольфо Гайч — форвард таранного типа. Он нормально работал, выкладывался на тренировках. Не могу сказать, что что-то не так. Может быть, не подошёл по стилю. А, возможно, он ещё не нашёл свою команду. Может, в Турции снова получится (смеётся)», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне на счету Гайча шесть матчей за самарцев. Контракт аргентинца с ЦСКА и срок аренды в «Крыльях» должны истечь летом 2026 года. Ранее появлялась информация, что столичный клуб расторгнет трудовой договор с нападающим.