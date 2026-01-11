Скидки
Армянский журналист Хачатрян оценил вероятность ухода Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»

Комментарии

Известный армянский журналист Грач Хачатрян прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Слухи о возможном переходе Эдуарда Сперцяна за границу будут продолжаться до конца этого месяца, но в действительности он останется в «Краснодаре». Крайне маловероятно, что он сменит клуб во время январского трансферного окна», — написал Хачатрян на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне футболист провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.

