«Думал, никогда не буду играть за «Барселону». Фермин Лопес — о своей карьере

Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал о трудностях на старте своей карьеры в каталонском клубе. Хавбек, отыгравший год в команде третьего испанского дивизиона, считал, что не сможет играть в основном составе сине-гранатовых.

«Аренда в «Линарес»? Не знаю, считал ли я это шагом назад, но думал, что дверь в «Барселону» закрылась, моё время там закончилось. Там, в «Линаресе», я хорошо себя проявил, значительно повзрослел как игрок и как личность. Когда вернулся в «Барселону», был полон энтузиазма, максимально использовал предсезонную подготовку и смог остаться в первой команде.

Когда я приехал из «Линареса», думал, никогда не буду играть за «Барселону», но считал, что смогу посвятить себя футболу. В то время я покидал Ла Масию, свою зону комфорта, это помогло мне значительно улучшить свои навыки и повзрослеть. Очевидно, без этого периода в Линаресе я бы не смог достичь того, чего достиг сейчас», — приводит слова Лопеса Sport.es.

В нынешнем сезона Лопес сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

