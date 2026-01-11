Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
«Зенит» объявил о переходе Игоря Дивеева из ЦСКА

Защитник сборной России Игорь Дивеев перебрался из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Об этом официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

«Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе «Зенита», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале команды.

Фото: ФК «Зенит»

Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене Дивеева на форварда санкт-петербуржцев Лусиано Гонду с доплатой со стороны сине-бело-голубых. В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами.

