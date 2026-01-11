Скидки
«Оренбург» арендовал парагвайского защитника Алексиса Кантеро

«Оренбург» арендовал парагвайского защитника Алексиса Кантеро
Комментарии

«Оренбург» договорился об аренде левого защитника парагвайской «Олимпии» Алексиса Кантеро до конца сезона-2025/2026 с правом выкупа, сообщает пресс-служба команды.

22-летний Алексис Кантеро является воспитанником «Гуарани». С лета 2025 года выступал за самый титулованный клуб Парагвая — «Олимпию».

Кантеро имеет большой опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Парагвая, вызывался в национальную сборную, участник Олимпийских игр в Париже.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 12 очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

