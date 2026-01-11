«Ты был избранным! Ты должен был бороться...» Круговой — о переходе Дивеева в «Зенит»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой, ранее выступавший за «Зенит», отреагировал на переход одноклубника Игоря Дивеева в стан сине-бело-голубых.

«Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» – написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, Круговой — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». Защитник стал игроком армейцев прошлым летом, присоединившись к московскому клубу на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2028/2029.