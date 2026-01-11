Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев прокомментировал свой трансфер из ЦСКА в «Зенит»

Игорь Дивеев прокомментировал свой трансфер из ЦСКА в «Зенит»
Комментарии

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам после своего ухода из ЦСКА. О трансфере защитника сборной России пресс-служба сине-бело-голубых объявила 11 января. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело.

Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой «бомбу» в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!

Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, понял, что пришло время двигаться дальше, настал момент перемен.

Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба — вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня.

С уважением, Игорь Дивеев», — написал Дивеев в телеграм-канале.

