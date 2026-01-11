Скидки
Экс-игрок ЦСКА Ермаков отреагировал на переход Игоря Дивеева в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Ермаков отреагировал на переход Игоря Дивеева в «Зенит»
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков, ранее выступавший за московский ЦСКА, высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из столичного клуба в санкт-петербургский «Зенит».

«Переход Дивеева в «Зенит» — необычно, конечно. Но они его вроде и до этого хотели. Моё отношение к нему из-за этого никак не изменится», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене Дивеева на форварда санкт-петербуржцев Лусиано Гонду с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

