23:00 Мск
Футбол Новости

Портсмут — Арсенал, результат матча 11 января 2026, счет 1:4, 3-й раунд Кубка Англии 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии. Мартинелли оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Портсмут» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фрэттон Парк» (Портсмут, Англия). Встреча закончилась гостей со счётом 4:1.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Портсмут
Портсмут
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Бишоп – 3'     1:1 Доззелл – 8'     1:2 Мартинелли – 25'     1:3 Мартинелли – 51'     1:4 Мартинелли – 72'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Колби Бишоп на третьей минуте. Через пять минут полузащитник «Портсмута» Андре Доззелл отправил мяч в свои ворота. На 25-й минуте Габриэл Мартинелли вывел вперёд лондонский клуб. В конце первого тайма на 43-й минуте вингер не реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме на 51-й минуте Мартинелли оформил дубль, а на 72-й минуте бразилец сделал хет-трик.

«Арсенал» вышел в следующий раунд Кубка Англии по итогам встречи.

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
Футбол-2026 — в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Лагерь Артеты захватывает игру
Футбол-2026 — в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Лагерь Артеты захватывает игру
