Главная Футбол Новости

Даниил Лесовой рассказал, где провёл отпуск и поделился ожиданиями от сборов

Даниил Лесовой рассказал, где провёл отпуск и поделился ожиданиями от сборов
Нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой рассказал, где провёл отпуск, а также поделился ожиданиями от предстоящих сборов и второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Немного отвык от такой длительной зимней паузы, так как последние два года я играл за границей – на Кипре и в Израиле. Там перерыв небольшой, поэтому сейчас немного непривычно. Отпуск прошёл продуктивно. Провёл его в Дубае и на Кипре, максимально получил витамин D. Но не только отдыхал, но и тренировался, так как у каждого была индивидуальная программа. Отличный настрой перед сборами. Ожидаю, что они получатся тяжёлыми, надеюсь, что мы хорошо подготовимся ко второй части сезона», — приводит слова Лесового пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 18 сыгранных матчей в РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Никита Медведев: «Пари НН» не хватает Гоцука как личности, но он уже не вернётся
