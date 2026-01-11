Даниил Лесовой рассказал, где провёл отпуск и поделился ожиданиями от сборов

Нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой рассказал, где провёл отпуск, а также поделился ожиданиями от предстоящих сборов и второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Немного отвык от такой длительной зимней паузы, так как последние два года я играл за границей – на Кипре и в Израиле. Там перерыв небольшой, поэтому сейчас немного непривычно. Отпуск прошёл продуктивно. Провёл его в Дубае и на Кипре, максимально получил витамин D. Но не только отдыхал, но и тренировался, так как у каждого была индивидуальная программа. Отличный настрой перед сборами. Ожидаю, что они получатся тяжёлыми, надеюсь, что мы хорошо подготовимся ко второй части сезона», — приводит слова Лесового пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 18 сыгранных матчей в РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.