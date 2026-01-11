Константин Зырянов: трансферы Жерсона и Лусиано Гонду сохраняют финансовый баланс «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансферах санкт-петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим», — сообщил Зырянов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бразильский полузащитник Жерсон перешёл в «Крузейро» за € 25 млн. Нападающий Лусиано Гонду отправился в московский ЦСКА, взамен сине-бело-голубые приобрели защитника Игоря Дивеева.