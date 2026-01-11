ЦСКА объявил о трансфере нападающего Лусиано Гонду из «Зенита»

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА. О трансфере официально объявила пресс-служба армейцев. За красно-синих нападающий будет выступать под номером 32.

Ранее, 11 января, «Зенит» объявил о трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева. По данным СМИ, клубы договорились об обмене футболистами с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

«Добро пожаловать домой, Лусиано», — говорится в сообщени пресс-службы ЦСКА на официальном сайте команды.

В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.