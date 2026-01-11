Лусиано Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду, перебравшийся из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА, станет выступать за армейцев без фамилии на игровой футболке. За красно-синих нападающий будет играть под номером 32 с именем на майке.

Ранее, 11 января, «Зенит» объявил о трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева. По данным СМИ, клубы договорились об обмене футболистами с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Всего в составе санкт-петербургского клуба форвард забил 13 голов.