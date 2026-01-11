Скидки
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Милан, результат матча 11 января 2026, счёт 1:1, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» ушёл от поражения с «Фиорентиной» в Серии А благодаря голу Нкунку на 90-й минуте
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Милан». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
1:0 Комуццо – 66'     1:1 Нкунку – 90'    

Первый мяч в игре был забит на 66-й минуте. С передачи нападающего Альберта Гудмундссона отличился защитник Пьетро Комуццо. На 90-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку восстановил равенство в счёте.

«Милан» остался на втором месте в турнирной таблице Серии А с 40 очками в 19 матчах. Отставание от «Интера», у которого остаётся игра в запасе, составляет два очка. «Фиорентина» довела число очков до 14 и осталась в зоне вылета.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
