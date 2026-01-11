Скидки
Зырянов заявил, что «Зенит» остался в плюсе после трансфера Жерсона в «Крузейро»

Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро». О сделке было объявлено в субботу, 10 января.

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей – клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали. Переговоры были конструктивными. «Крузейро» был по-настоящему заинтересован в игроке, сам Жерсон был готов отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог – оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», — заявил Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

