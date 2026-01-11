Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Привет, я нападающий». ЦСКА презентовал Гонду роликом с комментариями Бубнова и Газзаева

«Привет, я нападающий». ЦСКА презентовал Гонду роликом с комментариями Бубнова и Газзаева
Комментарии

Московский ЦСКА презентовал новичка команды Лусиано Гонду видеороликом с отсылкой к комментариям футбольных экспертов о необходимости подписания нападающего. О трансфере экс-форварда «Зенита» было объявлено в воскресенье, 11 января.

Видео начинается с заголовков новостей с комментариями эксперта Александра Бубнова, бывшего тренера армейцев Валерия Газзаева и других, в которых спикеры отмечают необходимость усиления атаки клуба. Следом в кадре появляется Гонду в футболке ЦСКА.

«Привет, ЦСКА! Я нападающий», — сказал Гонду в видеоролике, опубликованном пресс-службой ЦСКА во «ВКонтакте».

Лусиано Гонду выступал за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Live
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android