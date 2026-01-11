«Привет, я нападающий». ЦСКА презентовал Гонду роликом с комментариями Бубнова и Газзаева

Московский ЦСКА презентовал новичка команды Лусиано Гонду видеороликом с отсылкой к комментариям футбольных экспертов о необходимости подписания нападающего. О трансфере экс-форварда «Зенита» было объявлено в воскресенье, 11 января.

Видео начинается с заголовков новостей с комментариями эксперта Александра Бубнова, бывшего тренера армейцев Валерия Газзаева и других, в которых спикеры отмечают необходимость усиления атаки клуба. Следом в кадре появляется Гонду в футболке ЦСКА.

«Привет, ЦСКА! Я нападающий», — сказал Гонду в видеоролике, опубликованном пресс-службой ЦСКА во «ВКонтакте».

Лусиано Гонду выступал за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.