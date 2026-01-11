«Очень счастлив». Лусиано Гонду прокомментировал свой переход из «Зенита» в ЦСКА

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал свой переход из «Зенита» в армейский клуб.

«Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как всё устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА узнал от моего представителя достаточно давно, ещё в октябре. Ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи», — приводит слова Гонду пресс-служба армейского клуба.

В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.