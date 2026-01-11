Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
ЦСКА обогнал «Зенит» по количеству легионеров в основном составе. «Краснодар» лидирует

Московский ЦСКА обогнал санкт-петербургский «Зенит» по количеству легионеров в основном составе команды после перехода Лусиано Гонду в стан армейцев. В столичном клубе выступают 12 иностранных игроков, в «Зените» – 11. Лидирует по этому показателю действующий чемпион Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» с 13 легионерами.

Отметим, что сегодня, 11 января, экс-защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал игроком сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене россиянина на Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургской команды.

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

