Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России

Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов объяснил, почему у полузащитника Жерсона не получилось заиграть в России. Бразилец был продан в «Крузейро» в зимнее трансферное окно. О сделке было объявлено в субботу, 10 января.

— Почему всё-таки у него не получилось в полной мере проявить себя в России?
— Нужно время. Любой переход иностранца в Россию – всегда риск. Жерсон, без сомнения, высококлассный футболист. В его профессиональных данных мы не сомневались ни на минуту. Он пришёл в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату.

К сожалению, он так и не заиграл у нас на своём уровне сразу. При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде, — заявил Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Жерсон покинул «Зенит» спустя менее полугода после перехода. Летом 2025-го сине-бело-голубые приобрели игрока сборной Бразилии у «Фламенго». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

