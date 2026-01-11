Калининградская «Балтика» объявила состав команды на зимние сборы

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале клуба объявила состав команды на зимние сборы. Защитник Натан Гассама и нападающий Чинонсо Оффор присоединятся к команде позже из-за отдыха после Кубка Африки и восстановления от травмы соответственно.

Вратари: Максим Бориско, Егор Любаков, Иван Кукушкин, Андрей Цицилин.

Защитники: Натан Гассама, Кевин Андраде, Сергей Варатынов, Владислав Саусь, Мингиян Бевеев, Александр Филин, Кирилл Обонин, Элдар Чивич.

Полузащитники: Айман Мурид, Андрей Мендель, Илья Петров, Юрий Ковалёв, Стефан Ковач, Николай Титков, Иван Беликов, Владислав Поспелов, Ираклий Манелов, Максим Петров.

Нападающие: Тентон Йенне, Кирилл Степанов, Чинонсо Оффор, Брайан Хиль.

Игроки на просмотре: Даниил Плотников, Нурали Елемес, Дмитрий Радиковский, Константин Шильцов, Валерий Фёдоров.