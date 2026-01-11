Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
В «Зените» ответили, был ли трансфер Жерсона за € 25 млн ошибкой клуба

Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов ответил, был ли трансфер бразильца Жерсона из «Фламенго» в летнее трансферное окно ошибочным. По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили за переход хавбека € 25 млн

— Трансфер Жерсона на вход — ошибка «Зенита»?
— В футболе такие переходы оценивают иначе. Летом мы готовились к уходу Вендела и перестроению игры, но этого не случилось.

Если бы от бразильского клуба не поступило такое выгодное предложение, игрок бы продолжил подготовку к весенней части чемпионата в нашей команде. Сам футболист тоже был к этому готов. Отмечу, что он никогда не просил отпустить его. Жерсон — настоящий профессионал, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

10 января «Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

