Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаэль Баллак выступил в защиту Ленарта Карла после высказываний игрока о «Реале»

Михаэль Баллак выступил в защиту Ленарта Карла после высказываний игрока о «Реале»
Комментарии

Бывший футболист «Челси» и «Баварии» Михаэль Баллак выступил в защиту полузащитника мюнхенского клуба Ленарта Карла после высказываний игрока, что мадридский «Реал» для него является клубом мечты.

«Во-первых, он, безусловно, обладает выдающимися футбольными способностями, но он ещё молодой парень, который находится в процессе совершенствования и в самом начале своей карьеры. Когда вас спрашивают о ваших мечтах, думаю, вполне допустимо их озвучивать. В контексте это заявление для меня безобидно.

Ленарт фантастически начал свою карьеру в «Баварии». Это его абсолютный клуб мечты, он сам это сказал. Когда мы вели переговоры прошлым летом и обсуждали, как он видит своё спортивное будущее здесь, в Мюнхене, Ленарт сказал: «Это мой клуб, моя мечта – здесь я прошёл через молодёжные команды, здесь пробился наверх», — приводит слова Баллака DAZN.

Ранее Карл заявил о своём желании выступать за «Реал» и назвал «сливочных» клубом своей мечты, отдав при этом должное «Баварии». После этих слов футболисту даже пришлось отключить комментарии в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Карл дебютировал за первую команду «Баварии». В 21 матче во всех турнирах за клуб он забил шесть голов и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Игрок «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях после своих высказываний про «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android