Главная Футбол Новости

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об обмене защитника Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду с санкт-петербургским «Зенитом».

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу её многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены, что на сегодня этот трансфер пойдёт на пользу ЦСКА.

Благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.

Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьём и уже адаптировавшийся к чемпионату России. Рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы, который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано с нами в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.

Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба. Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам на выход – в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», – приводит слова Бабаева телеграм-канал ЦСКА.

