Генеральный директор ЦСКА прокомментировал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об обмене защитника Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду с санкт-петербургским «Зенитом».

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу её многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены, что на сегодня этот трансфер пойдёт на пользу ЦСКА.

Благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.

Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьём и уже адаптировавшийся к чемпионату России. Рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы, который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано с нами в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.

Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба. Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам на выход – в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», – приводит слова Бабаева телеграм-канал ЦСКА.