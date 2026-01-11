Московский «Локомотив» объявил о завершении отпуска команды и начале зимних сборов. Подготовку ко второй части сезона железнодорожники проведут в три этапа: первые сборы пройдут с 13 по 24 января, вторые – с 28 января по 8 февраля, и третьи – с 12 по 21 февраля.

«Отпуск — всё! В понедельник игроки «Локо» пройдут углублённый медосмотр, а во вторник отправятся на BetBoomСборы в ОАЭ, где будут готовиться к продолжению сезона в три этапа. О составе команды и товарищеских матчах сообщим дополнительно», – сообщают железнодорожники в телеграм-канале клуба.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.