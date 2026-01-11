«Успешно пройден». «Зенит» опубликовал кадры медосмотра Игоря Дивеева

«Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал кадры прохождения медосмотра защитником Игорем Дивеевым.

«Зенит» опубликовал видео с подписью: «Медосмотр успешно пройден».

Ранее было официально объявлено, что защитник сборной России Игорь Дивеев перешёл из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста два матча в Кубке России и одна игра в Суперкубке, в которых он отметился забитым мячом и результативной передачей.