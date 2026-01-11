Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Успешно пройден». «Зенит» опубликовал кадры медосмотра Игоря Дивеева

«Успешно пройден». «Зенит» опубликовал кадры медосмотра Игоря Дивеева
Комментарии

«Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал кадры прохождения медосмотра защитником Игорем Дивеевым.

«Зенит» опубликовал видео с подписью: «Медосмотр успешно пройден».

Ранее было официально объявлено, что защитник сборной России Игорь Дивеев перешёл из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста два матча в Кубке России и одна игра в Суперкубке, в которых он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Материалы по теме
Генеральный директор ЦСКА прокомментировал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android