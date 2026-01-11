Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брейдо опубликовал видео с подписания контракта Лусиано Гонду с ЦСКА

Брейдо опубликовал видео с подписания контракта Лусиано Гонду с ЦСКА
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился видео с подписания контракта с клубом аргентинским нападающим Лусиано Гонду. О трансфере экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» было объявлено в воскресенье, 11 января.

На видео Гонду сидит за столом с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым. Во время подписания контракта с форвардом успели обсудить матч ЦСКА — «Зенит» (0:1) в прошлом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, когда аргентинец забил единственный мяч в игре.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Брейдо.

Лусиано Гонду выступал за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Live
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android