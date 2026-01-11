Брейдо опубликовал видео с подписания контракта Лусиано Гонду с ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился видео с подписания контракта с клубом аргентинским нападающим Лусиано Гонду. О трансфере экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» было объявлено в воскресенье, 11 января.

На видео Гонду сидит за столом с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым. Во время подписания контракта с форвардом успели обсудить матч ЦСКА — «Зенит» (0:1) в прошлом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, когда аргентинец забил единственный мяч в игре.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Брейдо.

Лусиано Гонду выступал за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.