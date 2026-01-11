«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Испании

Сегодня, 11 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

«Реал»: Куртуа, Хёйсен, Асенсио, Вальверде, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гонсало Гарсия.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.