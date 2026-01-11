Олисе из «Баварии» установил рекорд по количеству ассистов в первых 50 матчах Бундеслиги

Фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе отдал результативную передачу в матче 16-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом», который проходит в эти минуты. На данный момент счёт 4:1. Тем самым француз установил рекорд по количеству ассистов в первых 50 встречах немецкой Бундеслиги.
Олисе сделал 24 результативные передачи в 50 играх чемпионата Германии. Подобной статистики нет ни у одного игрока, начиная с сезона-2004/2005.
В текущем сезоне вингер провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми голами и 13 ассистами. 23-летний футболист присоединился к «Баварии» летом 2024 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В своём дебютном сезоне за мюнхенский клуб он сыграл 55 встреч, в которых забил 20 голов и отдал 23 передачи.
- 11 января 2026
