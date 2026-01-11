Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Вольфсбург, результат матча 11 января 2026, счёт 8:1, 16-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» со счётом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в 16-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Райхель из Штутгарта. Победу со счётом 8:1 праздновали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Фишер – 5'     1:1 Пейчинович – 13'     2:1 Диас – 30'     3:1 Олисе – 50'     4:1 Йенц – 53'     5:1 Геррейру – 68'     6:1 Кейн – 69'     7:1 Олисе – 76'     8:1 Горецка – 88'    

На пятой минуте защитник «Вольфсбурга» Килиан Фишер отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте нападающий Дженан Пейчинович восстановил равенство в счёте. На 30-й минуте вингер Луис Диас с паса француза Майкла Олисе вновь вывел мюнхенцев вперёд. На 50-й минуте Олисе отличился самостоятельно. На 53-й минуте ещё один автогол был забит защитником гостей Моритцем Йенцем.

На 68-й минуте защитник Рафаэл Геррейру забил четвёртый мяч с передачи нападающего Гарри Кейна. На 69-й минуте Кейн забил сам. На 76-й минуте Олисе оформил дубль. На 88-й минуте отличился полузащитник Леон Горецка.

«Бавария» набрала в 16 турах чемпионата 44 очка и лидирует в чемпионской гонке. Мюнхенцы увеличили отрыв от дортмундской «Боруссии» до 11 очков. «Вольфсбург» с 15 очками располагается на 14-й строчке в Бундеслиге.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
