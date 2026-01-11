«Бавария» со счётом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в 16-м туре Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Райхель из Штутгарта. Победу со счётом 8:1 праздновали хозяева поля.

На пятой минуте защитник «Вольфсбурга» Килиан Фишер отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте нападающий Дженан Пейчинович восстановил равенство в счёте. На 30-й минуте вингер Луис Диас с паса француза Майкла Олисе вновь вывел мюнхенцев вперёд. На 50-й минуте Олисе отличился самостоятельно. На 53-й минуте ещё один автогол был забит защитником гостей Моритцем Йенцем.

На 68-й минуте защитник Рафаэл Геррейру забил четвёртый мяч с передачи нападающего Гарри Кейна. На 69-й минуте Кейн забил сам. На 76-й минуте Олисе оформил дубль. На 88-й минуте отличился полузащитник Леон Горецка.

«Бавария» набрала в 16 турах чемпионата 44 очка и лидирует в чемпионской гонке. Мюнхенцы увеличили отрыв от дортмундской «Боруссии» до 11 очков. «Вольфсбург» с 15 очками располагается на 14-й строчке в Бундеслиге.