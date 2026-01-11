Мбаппе не сыграет с первых минут в финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не появится в основном составе своей команды в финальном матче Суперкубка Испании с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Французский форвард восстановился от травмы, которая не позволила ему сыграть в полуфинальном матче турнира с мадридским «Атлетико» (2:1), но на финальную игру остался в запасе. В атаке «сливочных» с первых минут появятся Винисиус и Родриго.
