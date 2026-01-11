Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе не сыграет с первых минут в финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»

Мбаппе не сыграет с первых минут в финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не появится в основном составе своей команды в финальном матче Суперкубка Испании с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Французский форвард восстановился от травмы, которая не позволила ему сыграть в полуфинальном матче турнира с мадридским «Атлетико» (2:1), но на финальную игру остался в запасе. В атаке «сливочных» с первых минут появятся Винисиус и Родриго.

Материалы по теме
«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android