Мбаппе не сыграет с первых минут в финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не появится в основном составе своей команды в финальном матче Суперкубка Испании с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид

Французский форвард восстановился от травмы, которая не позволила ему сыграть в полуфинальном матче турнира с мадридским «Атлетико» (2:1), но на финальную игру остался в запасе. В атаке «сливочных» с первых минут появятся Винисиус и Родриго.