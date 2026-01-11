«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии и вылетел из турнира

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Встреча закончилась гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Браян Груда. Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» отличился на 12-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте Дэнни Уэлбек увеличил преимущество гостей в счёте. В конце встречи на 85-й минуте словенский форвард Беньямин Шешко отыграл один мяч для хозяев поля. На 90-й минуте игрок «Манчестер Юнайтед» Ши Лэйси получил красную карточку.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» покинул розыгрыш Кубка Англии после первого сыгранного матча. «Брайтон» продолжит своё выступление на турнире. В следующий раунд также вышли лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси».