Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 11 января 2026, счет 1:2, 3-й раунд Кубка Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии и вылетел из турнира
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Встреча закончилась гостей со счётом 2:1.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

Счёт в матче открыл Браян Груда. Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» отличился на 12-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте Дэнни Уэлбек увеличил преимущество гостей в счёте. В конце встречи на 85-й минуте словенский форвард Беньямин Шешко отыграл один мяч для хозяев поля. На 90-й минуте игрок «Манчестер Юнайтед» Ши Лэйси получил красную карточку.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» покинул розыгрыш Кубка Англии после первого сыгранного матча. «Брайтон» продолжит своё выступление на турнире. В следующий раунд также вышли лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
Материалы по теме
«МЮ» провалился в первом матче без Аморима! С аутсайдером АПЛ!
«МЮ» провалился в первом матче без Аморима! С аутсайдером АПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android