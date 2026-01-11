Скидки
Марио Балотелли подписал контракт с дубайским «Аль-Иттифаком»

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с дубайским «Аль-Иттифаком». Бывший игрок сборной Италии официально присоединился к клубу с Ближнего Востока.

Нападающий заключил контракт с «Аль-Иттифаком» сроком на два с половиной года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

35-летний футболист остался без команды после ухода из «Дженоа» в июле 2025 года. Форвард известен по выступлениям за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».

Нынешний клуб Балотелли на данный момент замыкает турнирную таблицу Первой лиги Объединённых Арабских Эмиратов — второго по силе дивизиона страны.

