«Лацио» минимально обыграл «Верону» в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Верона» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл Виктор Нельссон. Защитник хозяев поля забил мяч в свои ворота на 79-й минуте.

Таким образом, «Верона» набрала 13 очков в 19 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице. «Лацио» с 28 очками располагается на восьмой строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 42 очками в 18 встречах.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Комо» 19 января, а «Верона» встретится с «Болоньей» 15 января в перенесённом матче 16-го тура.