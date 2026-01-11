Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Верона — Лацио, результат матча 11 января 2026, счет 0:1, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» минимально обыграл «Верону» в матче 20-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Верона» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Нельссон – 79'    

Счёт в матче открыл Виктор Нельссон. Защитник хозяев поля забил мяч в свои ворота на 79-й минуте.

Таким образом, «Верона» набрала 13 очков в 19 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице. «Лацио» с 28 очками располагается на восьмой строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 42 очками в 18 встречах.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Комо» 19 января, а «Верона» встретится с «Болоньей» 15 января в перенесённом матче 16-го тура.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
