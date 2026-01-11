Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А

«Интер» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А
Комментарии

Сегодня, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
1-й тайм
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Димарко – 9'    

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Аканджи, Димарко, Бастони, Луис Энрике, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Мартинес, Тюрам.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Спинаццола, Бёкема, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хойлунд, Элмас.

«Интер» с 42 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 38 очков после 18 туров и располагается на четвёртой строчке в Серии А. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 40 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Рома», у которой 39 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» М — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Серии А начнётся в 22:45
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android