«Барселона» — «Реал»: Рафинья вывел каталонцев вперёд на 36-й минуте
В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6'
На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд.
На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
