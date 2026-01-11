Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Корнеев объяснил, почему ЦСКА выиграл от обмена Дивеева на Лусиано Гонду с «Зенитом»

Комментарии

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду — в обратном направлении. Об обмене футболистами было объявлено в воскресенье, 11 января.

«Мне кажется, всё‑таки выигрывает ЦСКА. Понятно, что Дивеев с российским паспортом, но он подвержен травмам. И если брать его как защитника, после ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной. И у них есть Лукин, который мало чем уступает.

Да, нужно укреплять защиту ЦСКА. Даже с Дивеевым это нужно было делать. Были моменты, когда ЦСКА действительно нужен был защитник, а сейчас, может быть, и два», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

