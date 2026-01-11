Скидки
23:00 Мск
Карим Бензема высказался о матче «Реала» и «Барселоны» в Саудовской Аравии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, выступающий за клуб «Аль-Иттихад», высказался о проведении финала Суперкубка Испании между «сливочными» и каталонской «Барселоной» в Саудовской Аравии. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'    

«Здесь много людей, это отличный матч для всех, для болельщиков. Здесь, в Джидде, у нас очень большой стадион, что очень важно для саудовцев. Здесь много болельщиков «Реала», думаю, они будут играть как дома. Это хорошо для саудовского футбола, что две лучшие команды мира встречаются здесь в борьбе за Кубок, и для испанцев тоже. Это шанс увидеть другую страну с другой культурой, что важно для всех», — сказал Бензема в интервью Movistar.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

