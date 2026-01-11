Тренер «Арсенала» Артета похвалил настрой Мартинелли после скандала с Брэдли

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча третьего раунда Кубка Англии с «Портсмутом» (4:1) высказался о настрое нападающего Габриэла Мартинелли. Бразилец оформил хет-трик в игре, а до этого попал в скандал после грубого поведения по отношению к травмированному защитнику «Ливерпуля» Конору Брэдли.

«Это говорит о характере, нужно выйти на поле и заявить о себе. Чтобы играть за большой клуб, нужен сильный характер, потому что [участие в спорном моменте], это может быть ошибка, может стоить тебе игры, а через три дня предстоит матч, поэтому нужно собраться и добиться успеха.

Сегодня он забил три гола, завтра точно будет тренироваться на полную мощность. Он не собирается это менять, это Габи. Это часть футбола, всё зависит от того, как к этому отнесёшься. Но в глубине души он знал причину, по которой поступил так, как поступил», – приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, в концовке матча с «Ливерпулем» (0:0) Мартинелли попытался выпихнуть за пределы поля защитника Конора Брэдли, после чего между остальными футболистами произошла стычка. Сам Брэдли покинул поле на носилках.