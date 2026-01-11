Болельщиков «Барселоны» не пустили на финал Суперкубка Испании с баннером команды — Marca

Болельщиков «Барселоны» не пустили на финальный матч Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые встречаются с мадридским «Реалом», с баннером команды, сообщает Marca.

На баннере были изображены нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья, которые пожимали друг другу поднятые вверх руки. Изображение на полотне сопровождалось лозунгом: «Аура». Между группой болельщиков и службой безопасности завязался спор, после которого фанатам пришлось свернуть изображение.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.